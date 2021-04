HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Manolas salterà la trasferta a Torino

Cronaca 22 Aprile 2021 Fonte: Il Mattino



Il greco dovrà scontare una giornata di squalifica nel prossimo turno





Cronaca22 Aprile 2021Il MattinoIl greco dovrà scontare una giornata di squalifica nel prossimo turno Il Napoli vince, anzi stravince contro la Lazio al Maradona, avvicina la Champions League ma ha già la testa alla prossima gara. Gli azzurri saranno impegnati nel posticipo del prossimo turno, contro il Torino il prossimo lunedì alle 18.30.

Una partita che si giocherà senza Kostas Manolas: il difensore greco, tra i migliori in campo questa sera e anche vittima di un brutto scontro di gioco contro Immobile, è stato ammonito per un intervento in ritardo su Lazzari nel primo tempo e ha raggiunto il limite massimo di ammonizioni, così da dover scontare la squalifica nel prossimo turno.



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits