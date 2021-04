Voci dal Forum: Finalmente...



Cronaca 22 Aprile 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



I conti li faremo alla fine, com'è giusto che sia. Si ritorna ad essere artefici del proprio destino, e scusate se è poco





Cronaca22 Aprile 2021Forum SoloNapoli - DarioI conti li faremo alla fine, com'è giusto che sia. Si ritorna ad essere artefici del proprio destino, e scusate se è poco

...è passato un treno e l'abbiamo preso. Ora diventa tutto più interessante, perché tutto è più aperto.Il quarto posto non dista molto. È lì, a portato di mano. È importante, ad ogni modo, non fare corsa su nessuno, ma rimanere sempre concentrati sul pezzo. I conti li faremo alla fine, com'è giusto che sia. Si ritorna ad essere artefici del proprio destino, e scusate se è poco.

La Lazio, nonostante i calcoli velenosi e opportunistici del suo presidente, torna a casa con la manita. si spera che la partita con il Torino venga recuperata quanto prima, e non quando vuole Lotito. Dev'essere recuperata adesso e non quando, magari, il Torino sarà salvo, ne va della regolarità del campionato. Basta con questi giochini, questi sotterfugi, basta!

È stata una buona partita contro la Lazio, con gol, vedi quelli di Insigne e Mertens, spettacolari. Tutti hanno superato la sufficienza, eccetto uno: Meret. Appare chiaro che il ragazzo vive un momento particolare. Manca di fiducia e si mostra spesso insicuro. L'alternanza con Ospina, assurda per quanto mi riguarda, l'ha danneggiato. Il ragazzo gioca sentendosi sempre sotto esame. Scende, quindi, in campo non nelle migliori condizioni. A Ferrara e con Ancelotti, si era mostrato un gran portiere. Va recuperato e bisogna dargli fiducia. Sono convinto che abbia un gran futuro, ma ora dipende da lui.

La partita. Gattuso porta Hjsay a sinistra per contenere evidentemente Lazzari, mentre a centrocampo si affida a Bakayoko. In attacco Ciro e Politano sulla destra. Dopo appena sette minuti il Napoli passa in vantaggio su rigore, che viene trasformato da Insigne. Fallo netto di Milinkovic Savic su Manolas. La Lazio accusa il colpo e il Napoli insiste. Passano cinque minuti e raddoppia con Politano. La Lazio è tramortita, ma verso la mezz'ora si riprende e si rende pericolosa. Il primo tempo finisce con il Napoli in vantaggio di due gol.

Secondo tempo. La Lazio vorrebbe, ma le energie cominciano a mancare. Il Napoli passa ancora con Insigne con un destro a giro. Gol decisamente bello, ma niente a che vedere con quello firmato da Ciro. Zielinski riceve il pallone e s'invola sulla destra, poi crossa a rientrare per Ciro, che di prima intenzione, a volo, fulmina Reina. Roba da stropicciarsi gli occhi. Ciro piange di gioia. Il Napoli, a questo punto, fa accademia, e sbaglia. Zielinski perde palla a centrocampo e la lazio ne approfitta. Il solito Immobile segna il suo gol a Napoli, al Maradona. Dopo un po' punizione dal limite per la Lazio. La batte Savic. Il tiro non è un granché e la parabola è lenta. Meret s'impappina e regala un gol alla Lazio. Euntrano Osimhen e Lozano. Propio Lozano serve sulla destra e in profondità, finalmente, Osimhen. Il ragazzo controlla e fulmina Reina. Sarà il risultato finale.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Lazio 5-2.

Di Meret ho già detto. Il suo voto è cinque. Ottimo Di Lorenzo, 7. Bravi Manolas e K2, 7 ad entrambi. Utile Hysaj, 6,5. Ottima prova di Baka, 7. Ottima anche quella di Fabian, 7. da non credere Politano, 7,5. Prezioso Ciro, 8. Mi aspetto di più da Zielinski, 6,5. Prezioso Insigne, 8. Lozano in palla, 7. Osimhen fa male, basta saperlo innescare, 7. Gli altri entrati non giudicabili.

Testa ora al Toro. Il rush finale è iniziato.