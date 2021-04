Napoli-Lazio: i voti agli azzurri



Cronaca22 Aprile 2021CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona

Meret 5,5 - Piccolo inceppo in avvio, ma Koulibaly è presente alle sue spalle. Appare un filo insicuro, ma si oppone bene a Milinkovic-Savic al 52'. Conferma l'insicurezza sulla punizione del 4-2, sulla quale c'è e non riesce a tenerla fuori dallo specchio.



Di Lorenzo 6,5 - Sia lui che Fares spingono molto sulla stessa corsia, lo chiude al 22' in diagonale e nel finale di primo tempo prende un paio di duri colpi. Tiene testa anche a Correa e libera l'area quando serve, giallo per l'intervento durissimo su Immobile.



Manolas 7 - Si immola in avvio e Milinkovic-Savic gli dà una scarpata in faccia da rigore, poco più tardi si fa ammonire e salterà la prossima. Chiude su Acerbi al 27', si sacrifica su Immobile in avvio di ripresa e le sue urla sono tremende. (Dal 71' Rrahmani 6,5 - Ferma sia Muriqi, sia Cataldi: sarà titolare col Torino, nel giro di venti minuti si presenta bene)



Koulibaly 6,5 - Ci mette il piede davanti a Correa al 26', lo ferma con calma. Regala un pallone al 57', ma è l'unica problematica di un match sicuro.



Hysaj 6,5 - Riesce nell'impresa di non causare un rigore in avvio, decisione successivamente data a favore. In fase di spinta non è impegnatissimo, Lazzari è stoppato.



Fabian 6,5 - Sempre pronto a farsi dare la palla da Bakayoko, ed anche coraggioso nel lanciarsi in avanti palla al piede. Entra nell'azione della manita servendo Lozano.



Bakayoko 6,5 - Flemmatico quando ha la palla e se ne libera sempre con un tocco in più: non blocca Milinkovic-Savic e Correa poi prende palo. Poi fa valere i chili nei contrasti, disturba gli avversari e dopo un'ora va anche in pressing. (Dall'89' Lobotka SV)



Politano 7 - Fares non capisce niente sul movimento del raddoppio, Reina nemmeno. Ruba il tempo ad Immobile con un buonissimo rientro difensivo, si ripete in scivolata al 31' e rischia un po' di più su Immobile. Nei primi 45' è indiavolato, poi si calma anche per pietà. (Dal 71' Lozano 6,5 - Avvia e rifinisce l'azione del 5-2)



Zielinski 7 - Un po' nascosto nei primi trenta minuti, nei quali chiude sette passaggi. Poi lentamente trova posizione e metri, peccato sia in fuorigioco in avvio di ripresa. Cresce esponenzialmente, il movimento per l'assist sul 4-0 di Mertens è di una eleganza notevole. (Dall'82' Elmas SV - Una delle poche parate di Reina gli nega il 6-2)



Insigne 7,5 - Il primo pallone che tocca, è quello del vantaggio. Il secondo, è quello che porterà al 2-0. Senza Mario Rui è un po' più bloccato, ma facendo così libera il destro per lanci lunghi e diagonali. A fine primo tempo è lui a chiudere su Luis Alberto, ultimo baluardo difensivo. Il gol del 3-0 è un gioiello fantastico, la Lazio praticamente si ferma ad ammirarlo ed il volo di Reina è buono per i fotografi.



Mertens 7 - Lo stop nell'azione del 2-0 è pazzesco, il passaggio per Politano è preciso. Si muove molto, non può certo pensare di impensierire Acerbi con i suoi centimetri: prova una serpentina al 46', poi partecipa alla festa del gol con un tiro praticamente da fermo. Raggiunge Vojak a 102 gol in A, nessuno come lui. E dedica alla nonna che lo ha lasciato. (Dal 71' Osimhen 6,5 - Chiude la partita con un destro forte, al posto giusto nel momento giusto)



Gattuso 7 - Cambia il centravanti, grazie al VAR va subito in vantaggio e la gestione della partita si adegua al punteggio. E viene facilitata ancora di più dopo il 2-0 in 12'. La Lazio prova a sfruttare Milinkovic-Savic e Luis Alberto alle spalle della coppia di centrocampisti, ma Meret non è impensierito. Il risultato permette agli azzurri di giocare di rimessa, puntando sui lanci per Politano o sui corridoi centrali di Zielinski. La Lazio viene sotterrata dalla qualità azzurra che legittima il 3-0 in avvio di ripresa, eppure dopo il 4-0 la squadra si spegne e permette alla Lazio di rientrare: è solo un attimo però, perchè gli avversari permettono alla coppia Lozano-Osimhen di chiuderla. Punteggio roboante e lotta Champions più viva che mai: quattro punti tra Inter e Lazio sono un ottimo risultato.

