La Superlega si sgonfia

Cronaca 21 Aprile 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



Cronaca21 Aprile 2021Gazzetta dello SportVia tutte le inglesi (cinque in serata, il Chelsea alle 2.05 della notte), il progetto, dopo due giorni, è già al capolinea È caduto il primo muro italiano: l'Inter dice addio alla Superlega. Nella notte l'Ansa ha diffuso parole riconducibili al club di Suning: “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall'Inter”. E così restano sempre meno le squadre aderenti. Due le italiane, a questo punto. Silenziose, anche se il Milan parrebbe intenzionato a sfilarsi. Tentennano Atletico Madrid e Barcellona. Via tutte le inglesi (cinque in serata, il Chelsea alle 2.05 della notte). Il domino è iniziato con un pomeriggio rovente in cui la Superlega ha iniziato a sfaldarsi e che è continuato in una serata incandescente. Il progetto presentato alla mezzanotte di due giorni fa sarebbe già al capolinea, con la decisione di sfilarsi di 7 dei 12 club fondatori. E alle 2 di notte è arrivata anche nota ufficiale della Super League che tiene in vita l'intenzione di portare avanti un progetto al quale però ormai mancano quasi tutte le fondamenta.



IL CITY MOLLA, POI...—

Tutto è iniziato davanti a Stamford Bridge, lo stadio londinese del Chelsea - teatro della sfida tra i Blues e il Brighton. Con cori e proteste dei tifosi che hanno anche bloccato il pullman della squadra di Tuchel. Peter Cech ha dovuto chiedere ai supporter di spostarsi e alla richiesta di cancellarsi immediatamente dalla Superlega ha risposto con un sibillino "Dateci tempo". Il segnale che qualcosa stava cambiando. Poco prima Jordan Henderson, giocatore del Liverpool, ha scritto su Twitter: "Non ci piace e non vogliamo che accada (la Superlega, ndr). Questa è la nostra posizione collettiva. Il nostro impegno per questo calcio e per i suoi tifosi è assoluto e incondizionato". E alla fine i primi a sfilarsi, dopo un giorno di proteste eclatanti dei tifosi, l'intervento dei governanti europei pronti a intervenire con normative dedicate per salvaguardate la specificità del calcio e le mille polemiche sui social, sono stati gli emiratini del Manchester City. Una nota ufficiale alle 22.20 italiane annunciava l'addio dei Citizens dal progetto. Tempo tre minuti e l'Uefa con una nota riaccoglieva nella famiglia del calcio europeo il "figliol prodigo". A quel punto l'effetto domino ha preso corpo. Un susseguirsi di voci parlavano di tentennamenti delle inglesi, col Chelsea che a quel punto manifestava apertamente l'intenzione di valutare l'uscita dal gruppo. Confermandola a notte inoltrata.



LA RIUNIONE E IL COMMIATO— Alle 22.30 riunione d'urgenza dei club della Superlega. Una riunione durata un'ora, al termine della quale sono arrivate le note ufficiali di altre quattro delle sei squadre inglesi che avevo aderito (Liverpool, Arsenal, Tottenham e Manchester United). Era quasi mezzanotte. E il destino del progetto a quel punto era segnato.



LE ALTRE— Secondo indiscrezioni avrebbe fatto un passo indietro anche l'Atletico Madrid e l'anticamera di una decisione simile da parte del Barcellona è la scelta dei catalani di subordinare la decisione all'approvazione dei soci. Poi l'annuncio di un imminente comunicato della Superlega, arrivato all'1.40 di notte, preceduto dal lancio Ansa che faceva filtrare il dietrofront dell'Inter. La nota della Superlega tiene socchiusa la porta, parlando di un desiderio di rimodellare il progetto. Subito dopo l'addio del Chelsea. E a questo punto...



