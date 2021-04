De Laurentiis su Twitter: "JP chi? Dormivo..."

Cronaca 20 Aprile 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



Il patron del Napoli smentisce con un tweet le voci che vorrebbero sia stato contattato per entrare nel progetto Superlega





Cronaca20 Aprile 2021Gazzetta dello SportIl patron del Napoli smentisce con un tweet le voci che vorrebbero sia stato contattato per entrare nel progetto Superlega l silenzio di Aurelio De Laurentiis ha sorpreso. Nella riunione di Lega, ieri, è stato soltanto uditore, non ha parlato, non ha attaccato i suoi colleghi di Inter, Milan e Juve per la questione Superlega, così come hanno fatto tanti altri presidenti, infuriati per l'affronto subito. Dietro i silenzi del presidente del Napoli potrebbero esserci delle motivazioni serie. Quella della Superlega non è un argomento nuovo per il dirigente napoletano. Fu lui uno dei primi, sei anni fa, a lanciare l'idea di riunire in una nuova competizione le migliori squadre del continente europeo. A distanza di tempo, quello che era stato un suo progetto, è stato portato avanti da club di grande impatto come Real Madrid, Barcellona, Inter, Juve, Liverpool, Manchester City e United. Insomma, il meglio che l'Europa potesse esprimere.



Non è escluso che dietro la mancata reazione di De Laurentiis ci sia la promessa di poter entrare a far parte della Superlega. Pare, infatti, che il presidente del Napoli sia stato contattato da un emissario della JP Morgan il quale gli avrebbe prospettato la possibilità di coinvolgerlo nel progetto. Al momento, non ci sono state reazioni, ma la Superlega è un qualcosa che intriga parecchio De Laurentiis e non è da escludere che dinanzi ad una possibilità del genere, anche lui possa capitolare. La sua reazione social alla voce che circola, però, è stata in senso opposto: “JP chi? La notte scorsa dormivo...”.



