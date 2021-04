HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Ugolini: "Il Napoli non parla per scaramanzia"

Interviste18 Aprile 2021Area Napoli"Il silenzio stampa è nato dopo la brutta sconfitta di Bergamo, per dare un po' di serenità all'ambiente" Pareggio prezioso del Napoli contro l'Inter per 1-1. Continua il silenzio stampa imposto dalla società azzurra (andrà avanti fino al termine della stagione). Massimo Ugolini ai microfoni di SKY ha fatto il punto della situazione: "Il silenzio stampa è nato dopo la brutta sconfitta di Bergamo, era una situazione molto critica. Fu imposto per dare un po' di serenità all'ambiente e non alimentare le polemiche. Adesso credo sia anche una questione di scaramanzia".



Ugolini ha poi aggiunto: "Perché è fallita la trattativa per il rinnovo di Gattuso? A novembre parlai con De Laurentiis e già vi erano delle frizioni con il tecnico per via di alcune clausole e di altre cose presenti nel contratto, il presidente aveva la parola di Gattuso sulla firma, ma i legali del tecnico si presero un po' di tempo, poi il problema all'occhio di Gattuso, il Napoli che non andò bene e quindi il presidente iniziò a sondare altri allenatori a quel punto. Adesso i rapporti sono più distesi, si parlano attraverso messaggi e c'è qualche telefonata sporadica. Entrambe le parti non vogliono più proseguire insieme, De Laurentiis è però abituato a sorprendere e non è da escludere un possibile tentativo del presidente per trattenere Gattuso in caso di qualificazione alla Champions".



