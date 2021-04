Conte: "Ci attende una sfida molto dura"

17 Aprile 2021



"Loro hanno qualità. Hanno giocatori bravi ad attaccare gli spazi. Sono giocatori che si conoscono, giocano assieme da tanto"





Interviste17 Aprile 2021web"Loro hanno qualità. Hanno giocatori bravi ad attaccare gli spazi. Sono giocatori che si conoscono, giocano assieme da tanto" "Vietato leggere i giornali e pensare di avere già vinto. La verità è che mancano ancora tanti punti e che a Napoli ci attende una sfida molto dura contro una squadra che avevo indicato tra le favorite, per la forza della rosa e la bravura di Gattuso. Si sta dando per scontato lo scudetto, una trappola in cui non cadere. Sappiamo i sacrifici fatti per arrivare in questa posizione ma dobbiamo essere umili per sapere che ancora mancano degli step per coronare un sogno". Antonio Conte, un luminare in gestione dei vantaggi in campionato, inquadra così il super posticipo di domani sera al "Maradona".



GIÙ LE MANI — Conte non vuole distrazioni e fa da parafulmine affinché niente e nessuno distragga i suoi giocatori: "Quanto mi danno fastidio le critiche al nostro gioco? Ho capito che sono io il problema a prescindere. L'importante è che non tocchino l'Inter". Un Antonio tutta grinta e determinazione, quasi pronto a sfoderare il 'rumore dei nemici' di mourinhana memoria. "Se ho la percezione che sia cambiato qualcosa attorno a me per i risultati o anche per esserti messo come riferimento dell'Inter oltre il campo - prosegue -? Penso siano stati solo i risultati".



TUTTO RELATIVO— E l'ultimo sassolino se lo toglie quando gli viene fatto notare che nel match dell'andata il Napoli è stata forse la squadra che ha messo più in difficoltà i suoi: "Ci sono momenti in cui metti in difficoltà tu gli avversari e altre il contrario. Loro hanno qualità. Hanno giocatori bravi ad attaccare gli spazi. Sono giocatori che si conoscono, giocano assieme da tanto. Hanno aggiunto giocatori pagati in maniera importante come Osimhen o come Lozano, anche se è squalificato, lo scorso anno. Sono forti. Come lo sono loro dovremo dimostrare di esserlo noi. Grande rispetto, andremo lì a giocarci la partita, alla fine non conterà chi impensierirà più l'altra. In Coppa Italia abbiamo perso 1-0 lo scorso anno a San Siro, avevamo dominato e loro si erano solo difesi. Alla fine è rimasto che il trofeo lo hanno vinto loro".



KOULIBALY E PERISIC— Conte non ama parlare di singoli, ma gli viene chiesto come preparerà Lukaku in vista del duello contro Koulibaly: "Stiamo parlando di un difensore che considero tra i due-tre più forti al mondo. Un giocatore molto forte che volevo portare al Chelsea. Un top che è anche cresciuto tanto. E' inutile che io presenti Koulibaly a Romelu, lo conosce. Lukaku a sua volta è cresciuto tantissimo, sarà un bel duello, ma per mettere in difficoltà l'avversario o il reparto bisognerà lavorare di squadra trovando in partita le soluzioni provate". Chiusura sull'infermeria: "Perisic è pienamente recuperato, mentre Vidal sta lavorando ancora a parte per smaltire questo edema che ha avuto. Kolarov ha un problema alla schiena, ci auguriamo di averlo quanto prima".



