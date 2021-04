Napoli-Inter, la sfida della grinta

Cronaca 17 Aprile 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



Al Maradona si ritroveranno di fronte due sanguigni del Sud che hanno sempre lasciato tutto in campo e in panchina





Cronaca17 Aprile 2021Gazzetta dello SportAl Maradona si ritroveranno di fronte due sanguigni del Sud che hanno sempre lasciato tutto in campo e in panchina In un Napoli-Inter che domani sera metterà di fronte le due squadre più calde del momento, lo spettacolo nello spettacolo lo regaleranno loro due, arando al solito il perimetro dell'area tecnica come belve in gabbia. Perché nemmeno la pandemia che ha svuotato gli stadi può togliere adrenalina a dei simboli del Sud sanguigno come Ringhio Gattuso e Antonio Conte. Lasciavano tutto in campo, lasciano tutto in panchina. Non a caso sono adorati dai rispettivi giocatori, anche se li cazziano di continuo e (soprattutto il nerazzurro) fanno giocare quasi sempre gli stessi. E hanno in testa una cosa sola: vincere per centrare l'impresa che per uno si chiama quarto posto e per l'altro scudetto.



SIMILI, ANZI NO — Il derby della “cazzimma” - la grinta (e non solo) per dirla alla napoletana - vivrà anche sull'eterno duello di due guerrieri che si rispettavano molto anche da atleti, quando hanno toccato le vette più alte. Si sono trovati di fronte anche nella finale di Champions fratricida di Manchester (di quelle rose, allenano in A anche Pirlo e Inzaghi). Magari tecnicamente meno dotati di altri, erano imprescindibili per intelligenza, leadership e visione di gioco. Ma soprattutto perché non avevano nel Dna la parola "risparmio". Però i due hanno anche preso strade diverse, come i loro approcci. Conte spesso spiega le sconfitte con episodi o scelte arbitrali, Gattuso più volte si prende responsabilità che sarebbero di altri. Antonio sa essere più freddo e cinico, anche quando ha preteso ogni sterlina dal Chelsea. Ringhio è più romantico e - una mosca bianca - nel 2019 ha salutato il Milan senza chiedere gli stipendi futuri che gli spettavano. Differenti anche le prospettive. Dopo lo scetticismo iniziale di una parte della tifoseria, Conte ha convinto tutti e guiderà l'Inter anche la prossima stagione. "Pugnalato" alle spalle dal suo presidente, Gattuso invece dovrà lasciare una piazza e una rosa che pure lo adorano.



FARE LA PARTITA — Da tecnici hanno punti in comune, a partire dalla gavetta prima di giocarsi (in modo diverso) la grande chance col loro primo amore, fino alla capacità di cavare il massimo da ogni giocatore, ma anche idee tattiche diverse. Conte è sempre stato un maestro dell'equilibrio, ti cuoce a fuoco lento con fisicità e concentrazione poi ti infila, succeda a sportellate o con ripartenze letali. Gattuso ha iniziato più naif, ha imparato la lezione, nella scorsa Coppa Italia ha eliminato l'Inter a sudore e contropiede. Ma ora il suo Napoli cerca sempre di fare la partita.



NON TUTTA LA VERITÀ — Di fronte ci saranno non soltanto le due squadre più in forma, decollate dopo l'uscita dalle Coppe (alle 11 vittorie consecutive di Conte, Gattuso risponde con 6 successi nelle ultime 8, k.o. solo con la Juve) ma anche quelle che segnano di più nell'ultima mezzora di gara: 31 gol per i padroni di casa, 34 per i nerazzurri. Con punte di eccellenza (16 e 19) tra il 61' e il 75'. Ringhio in campionato ha sempre perso contro Conte, ma gli ultimi tre risultati non raccontano tutta la verità. Tra papere di Meret nel 3-1 in quello che ancora si chiamava San Paolo (6 gennaio 2020, interrotta una serie senza successi in trasferta che durava dal '97) e sprechi azzurri nelle ultime due al Meazza - vedi anche miracoli di Handanovic all'andata - il palleggio dei campani ha sempre messo in difficoltà Lukaku e soci. Sotto a chi tocca, in una sfida da scintille in cui non sanno bene per chi tifare Milan, Juve e Atalanta, sospese tra polvere di sogni scudetto e realismo da punti Champions.



