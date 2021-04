Napoli-Inter: i precedenti

Sarà il confronto numero 150 tra Napoli e Inter in Serie A. E' la 75esima edizione in casa azzurra.



Questo il bilancio dei 74 precedenti interni: 37 successi del Napoli, 19 pareggi e 18 vittorie Inter.





Ultima vittoria del Napoli in casa contro l'Inter in Serie A:



19 maggio 2019 - Napoli - Inter 4-1





Ultimo pareggio del Napoli in casa contro l'Inter in Serie A:



21 ottobre 2017 - Napoli - Inter 0-0





Ultima sconfitta del Napoli in casa contro l'Inter in Serie A:



6 gennaio 2020 - Napoli - Inter 1-3.