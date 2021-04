Botta e risposta tra Quagliarella e Gattuso (video)

Cronaca 11 Aprile 2021 Fonte: Corriere dello Sport



L'agonismo acuisce l'insofferenza e così alle accuse dell'attaccante, l'allenatore non ci pensa su due volte e risponde a tono





Nel corso del primo tempo della partita di campionato Sampdoria-Napoli, poi finita 2-0 per gli azzurri grazie alle reti di Fabian Ruiz e Osimhen, non è sfuggito il botta e risposta tra Quagliarella e Gattuso. L'agonismo acuisce l'insofferenza e così alle accuse dell'attaccante, l'allenatore non ci pensa su due volte e risponde a tono.







Ecco quanto si evince dall'audio dei due e dal labiale di Quagliarella, inquadrato al momento della lite: "Stai facendo la telecronaca, mister", grida l'attaccante al tecnico, che sulle prime non comprende e chiede di ripetere: "Stai facendo la telecronaca", ripete Quagliarella. Una volta capito quanto detto, Gattuso si scatena: "Quaglia, che c'è, che c'è? Pensa a giocare e non rompere i cogl...".