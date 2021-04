Voci dal Forum: Prima d'andare per mare

Cronaca11 Aprile 2021Forum SoloNapoli - DarioLa prossima giornata di campionato vedrà la Juventus impegnata a Bergamo contro l'Atalanta e noi al Maradona contro l'Inter Vittoria importante quella di oggi contro la Samp, ma le prossime due partite saranno decisive per la Champions. La prossima giornata di campionato vedrà la Juventus impegnata a Bergamo contro l'Atalanta e noi al Maradona contro l'Inter. Non avremo altra soluzione che quella di vincere. Non c'è altro risultato. Sarà la partita della vita, quella da giocare con tutto l'ardore, la cattiveria agonistica d l'intelligenza disponibili. Non sono ammessi errori e non è partita per mammolette. Che sia chiaro! Spiegamoci bene ora che siamo sulla sabbia della spiaggia, prima di andare per mare.

Per quanto riguarda la partita odierna, il Napoli ha regolato la Samp con un gol per tempo: prima un gran gol di Fabian, poi Osimhen. Patita tenuta sempre sotto controllo e portata a casa senza eccessivi patemi.

Tutti bravi i protagonisti. Solo una raccomandazione per Zielinski e Insigne: nel calcio per superare il portiere è possibile anche usare il pallonetto, oggi scavetto.

Osimhen, forse dovrà pure fare esercizi per migliorare la tecnica, ma è un pericolo costante e uno che non si arrende mai. Ottimo acquisto.

La settimana scorsa l'avevo visto in grande crescita e oggi Fabian l'ha confermato, e certamente non solo per il gol. È tutto.