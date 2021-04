Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 11 Aprile 2021 Fonte: Sky



Saranno diversi, i cambi operati da Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta con la Juventus





La Sampdoria vuole mantenere il livello del girone d'andata, il Napoli insegue la Champions League. Diretta su Sky Sport 253, la telecronaca sarà di Daniele Barone con il commento di Luca Pellegrini; a bordocampo Marco Nosotti e Massimo Ugolini.



Claudio Ranieri, che in passato ha allenato il Napoli, si affiderà a due vecchie conoscenze della storia recente degli azzurri: Quagliarella e Gabbiadini. I blucerchiati si schiereranno col 4-4-2, con Bereszynski e Augello sulle fasce in difesa e Yoshida e Colley la coppia centrale. Candreva e Jankto sono gli esterni di centrocampo, nel mezzo Thorsby e Askildsen.



SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Claudio Ranieri.



Saranno diversi, i cambi operati da Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta con la Juventus. In porta torna Ospina, mentre a sinistra Mario Rui prende il posto di Hysaj; la linea difensiva si completa con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. Davanti alla difesa ci saranno Demme e Fabian Ruiz. Osimhen guiderà l'attacco al posto di Mertens, alle sue spalle agiranno Politano, Zielinski e Insigne, con Lozano che parte soltanto dalla panchina.



NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gennaro Gattuso.