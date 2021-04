Ferrero: "Voglio battere De Laurentiis"

"La partita col Napoli voglio vincerla. Io voglio bene ad Aurelio, ma voglio batterlo perché mi piace quando rosica". Parola di Massimo Ferrero: il presidente della Sampdoria ritroverà domenica il suo grande amico De Laurentiis, in occasione della gara di Marassi tra Sampdoria e Napoli in programma domani pomeriggio. Nell'attesa che la sfida si sposti sul campo di calcio, l'imprenditore originario di Testaccio si limita a lanciare qualche frecciatina al collega. "Io e Aurelio non facciamo casting, siamo produttori. Spendiamo tanti soldi e vogliamo i risultati, però in questo momento pensiamo al campo - ha aggiunto il patron blucerchiato - Io amo la napoletanità, lo sapete. Voglio mandare un grande abbraccio a tutti i napoletani. Mi raccomando, venite a Genova stanchi, così fate un regalo a Ferrero e mi regalate vittoria e gioia".