Osimhen può fare la differenza

9 Aprile 2021



Cronaca9 Aprile 2021SkyA Torino il nigeriano è stato devastante negli spazi. Ha riempito l'area. Ha duellato e calciato. Si è preso un rigore Un Osimhen così non si vedeva da un po'. Segnali di forza, di crescita, di continuità. Andando al di là del certificato medico e di quella guarigione che non è mai subito quella vera, tecnica. Del campo. Un anno d'inferno. Il Covid, la spalla lussata, i nervi del braccio recisi, il trauma cranico; l'ambientamento e le pressioni. E solo quattro gol: costati cari in bilancio. Ma che hanno portato quattro vittorie.



Però eccolo. Di nuovo. Segnali, appunto. Aspettando che segni. E anche che giochi. Magari già con la Samp. La prima delle nove prove da qui alla fine. Quaranta minuti a Torino. Di energia e soluzioni diverse, anche nello stretto. Lui che pure è devastante negli spazi. Ha riempito l'area. Ha duellato e calciato. Si è preso un rigore. Si è "sentito". E ha sorriso; e pure questo è da un po' che non lo faceva. Consapevolezza e voglia. Di esserci. Di dimostrare. Di recuperare il tempo e la classifica perduta. La Champions resta sotto tiro… e Osimhen sta già riprendendo la mira.



