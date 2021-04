Juventus-Napoli: le probabili formazioni

Sei mesi dopo la data iniziale, Juventus e Napoli sono pronte a scendere in campo nel recupero della 3^ giornata di campionato. Una partita che ha assunto i contorni di un vero e proprio scontro Champions. Bianconeri e azzurri sono appaiati in classifica al quarto posto con 56 punti, ma le due formazioni sono reduci da momenti di forma opposti. La Juventus ha raccolto un solo punto nelle ultime due giornate, mentre il Napoli viene da sei risultati utili consecutivi con cinque vittorie e un pareggio. Calcio d'inizio alle ore 18.45, diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 254 con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento di Daniele Adani.



Due cambi per Andrea Pirlo rispetto alla formazione vista nel derby. Fuori Alex Sandro e Kulusevski, dentro McKennie e Arthur che, dopo essere stati esclusi contro il Torino per motivi disciplinari, sono stati reintegrati così come Dybala. Se da una parte l'argentino siederà in panchina, gli altri due scenderanno in campo dal 1' nel centrocampo completato da Bentancur e Chiesa. Danilo dovrebbe tornare in difesa, prendendo il posto di Alex Sandro sulla sinistra. Confermati Morata e Ronaldo in attacco. Assente Bernardeschi, risultato positivo al Covid e in isolamento da ieri. E' guarito invece Demiral, che torna fra i convocati



JUVENTUS (4-4-2) la probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo



Gattuso dovrebbe effettuare sette cambi rispetto alla squadra scesa in campo contro il Crotone, con tre rientri importanti. Meret ha vinto il ballottaggio con Ospina. In difesa torna Koulibaly dopo un turno di squalifica: al suo fianco potrebbe giocare Rrahmani. Problema fisico alle spalle, invece, per Diego Demme che giocherà in mediana con Fabian Ruiz e Zielinski ai fianchi. In attacco Lozano completerà il tridente offensivo con Mertens e Insigne.



NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso