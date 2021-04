Tamponi tutti negativi. I convocati per la trasferta a Torino

Presente il nome di Ospina, torna anche Demme, così come Koulibaly che ha scontato la squalifica





Attravero il proprio profilo Twitter ufficiale, il Napoli ha annunciato che sono risultati "negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino". Il tecnico azzurro Gattuso ha diramato la lista delle convocazioni in vista del match di domani (ore 18.45) contro la Juve. Presente il nome di Ospina, torna anche Demme, così come Koulibaly che ha scontato la squalifica. Questo l'elenco completo: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioffi (maglia 58).