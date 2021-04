De Laurentiis: "Sono d'accordo con Guardiola"

Interviste6 Aprile 2021Corriere dello Sport"Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi" "Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi". Lo afferma su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. "Pep Guardiola infatti dice: 'troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori'. E' quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola". Il tecnico del Manchester City aveva attaccato le gare delle nazionali ieri, visto il calendario ingolfato dopo le partite internazionali.



