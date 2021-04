Insigne vuole sfatare il tabù Stadium

Cronaca 5 Aprile 2021 Fonte: Sky



Al capitano del Napoli “manca” un gol a Torino contro la Juventus, cercato spesso in carriera ma ancora mai trovato





Cronaca5 Aprile 2021SkyAl capitano del Napoli “manca” un gol a Torino contro la Juventus, cercato spesso in carriera ma ancora mai trovato Quattro vittorie consecutive, un Napoli che ha ritrovato se stesso e i suoi principi di gioco. Adesso tocca a Insigne superare il suo “tabù”. Leader riconosciuto di una squadra che attraverso il gioco riesce ad esaltare soprattutto i suoi uomini d'attacco, autore di 14 reti in questo campionato e di giocate meravigliose come l'assist contro il Crotone per Osimhen, al capitano del Napoli “manca” solo un gol a Torino contro la Juventus, cercato spesso in carriera ma ancora mai trovato. Gol disseminati in tutti i grandi stadi d'Italia e in molti di quelli europei (Madrid, Barcellona, Parigi…), per lui, ma mai allo Stadium. E adesso che la sfida, sempre sentitissima, contro i bianconeri rischia di valere un posto in Champions, una rete avrebbe un significato ancora maggiore.



Quattro vittorie consecutive, un Napoli che ha ritrovato se stesso e i suoi principi di gioco. Adesso tocca a Insigne superare il suo “tabù”. Leader riconosciuto di una squadra che attraverso il gioco riesce ad esaltare soprattutto i suoi uomini d'attacco, autore di 14 reti in questo campionato e di giocate meravigliose come l'assist contro il Crotone per Osimhen, al capitano del Napoli “manca” solo un gol a Torino contro la Juventus, cercato spesso in carriera ma ancora mai trovato. Gol disseminati in tutti i grandi stadi d'Italia e in molti di quelli europei (Madrid, Barcellona, Parigi…), per lui, ma mai allo Stadium. E adesso che la sfida, sempre sentitissima, contro i bianconeri rischia di valere un posto in Champions, una rete avrebbe un significato ancora maggiore.