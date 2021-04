Per Mertens settimo gol su punizione in serie A

Cronaca3 Aprile 2021TMWSolo Miralem Pjanic e Paulo Dybala hanno fatto meglio nello stesso periodo Dries Mertens è andato a segno su punizione nel primo tempo di Napoli-Crotone. E' la rete numero 7 su calcio di punizione realizzata dall'attaccante belga da quando è in Serie A (stagione 2013/14) e in questo periodo soltanto Miralem Pjanic e Paulo Dybala hanno fatto meglio nel massimo campionato italiano, come riportato da Opta.