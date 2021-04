Il Napoli batte il Crotone ma soffre

Cronaca 3 Aprile 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Al Maradona finisce 4-3 per gli azzurri, che hanno avuto poco equilibrio: scoppiettanti in fase offensiva, fragili e distratti in difesa





Cronaca3 Aprile 2021Corriere dello SportAl Maradona finisce 4-3 per gli azzurri, che hanno avuto poco equilibrio: scoppiettanti in fase offensiva, fragili e distratti in difesa Il Napoli continua a credere nella Champions. Con il Crotone è arrivata la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, un successo che porta la firma di Insigne, Mertens, Osimhen e Di Lorenzo e che avvicina Gattuso nel migliore dei modi alla supersfida di mercoledì con la Juve a Torino. Non è stato un pomeriggio facile per gli azzurri, che hanno avuto poco equilibrio: scoppiettanti in fase offensiva, fragili e distratti in difesa. Cosmi ha lasciato il “Maradona” con tanto amaro in bocca, dopo averla incredibilmente rimontata è tornato a casa a mani vuote.



