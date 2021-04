Insigne invia 250 uova di Pasqua ai bambini del Santobono

Cronaca2 Aprile 2021Corriere dello Sport"Ciao bambini come va tutto bene? Vi ho mandato un piccolo pensiero per Pasqua, appena sarà possibile verrò a trovarvi da vicino" Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha donato 250 uova di Pasqua ai bambini dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli. Il capitano azzurro ha salutato i piccoli degenti con un videomessaggio: "Ciao bambini come va tutto bene? Vi ho mandato un piccolo pensiero per Pasqua, appena sarà possibile verrò a trovarvi da vicino".

“Campione sul campo ma soprattutto campione nella vita” scrive invece sotto ad un post il Santobono. “Grazie al Capitano per aver donato ben 250 uova di cioccolato ai nostri bambini! Ti aspettiamo prestissimo”.