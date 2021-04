Rrahmani e Petagna sulla via del recupero, si ferma Demme

Cronaca30 Marzo 2021Corriere dello SportIl Napoli ha ripreso ad allenarsi in vista della gara con il Crotone di sabato 3 aprile Con una sessione pomeridiana il Napoli ha ripreso ad allenarsi in vista della gara con il Crotone di sabato 3 aprile: ad aprire la seduta sul campo 1 un torello, a cui sono poi seguite esercitazioni di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura di seduta dedicata al lavoro aerobico. Sul fronte dei singoli da segnalare Amir Rrahmani e Andrea Petagna, che hanno svolto parte dell'allenamento con i compagni salvo poi proseguire con un lavoro personalizzato sul campo 2. Per Diego Demme, invece, solo differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra.