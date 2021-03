Koulibaly nei piani di Ancelotti

Mercato 23 Marzo 2021 Fonte: Si Gonfia La Rete



Secondo il The Sun, il suo ex allenatore avrebbe chiesto all'Everton uno sforzo economico per il suo acquisto





Mercato23 Marzo 2021Si Gonfia La ReteSecondo il The Sun, il suo ex allenatore avrebbe chiesto all'Everton uno sforzo economico per il suo acquisto Come in ogni sessione di mercato, il nome di Kalidou Koulibaly è sempre al centro dell'attenzione. Il difensore senegalese ha tantissimi estimatori e potrebbe dire addio alla fine di questa stagione. Secondo quanto racconta il The Sun, il suo ex allenatore Carlo Ancelotti avrebbe chiesto all'Everton uno sforzo economico per il suo acquisto.



Dall'Inghilterra – Koulibaly nei piani di Ancelotti: chiesto uno sforzo economico all'Everton, ma c'è un fattore da considerare

I soldi non sono di certo un problema per i Toffees, ma c'è da fare i conti con la grande concorrenza, Manchester United su tutte. Al di là della questione economica, c'è da prendere in considerazione anche un altro fattore. La cessione di Koulibaly potrà infatti arrivare solo in caso di mancata qualificazione in Champions League del Napoli. La presenza nella massima competizione europea è fondamentale per il difensore. Se lo United può essere abbastanza sicuro della qualificazione per il prossimo anno, l'Everton di Ancelotti deve ancora conquistarla. Non sarà facile dunque, ma ci saranno nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi.



Come in ogni sessione di mercato, il nome di Kalidou Koulibaly è sempre al centro dell'attenzione. Il difensore senegalese ha tantissimi estimatori e potrebbe dire addio alla fine di questa stagione. Secondo quanto racconta il The Sun, il suo ex allenatore Carlo Ancelotti avrebbe chiesto all'Everton uno sforzo economico per il suo acquisto.Dall'Inghilterra – Koulibaly nei piani di Ancelotti: chiesto uno sforzo economico all'Everton, ma c'è un fattore da considerareI soldi non sono di certo un problema per i Toffees, ma c'è da fare i conti con la grande concorrenza, Manchester United su tutte. Al di là della questione economica, c'è da prendere in considerazione anche un altro fattore. La cessione di Koulibaly potrà infatti arrivare solo in caso di mancata qualificazione in Champions League del Napoli. La presenza nella massima competizione europea è fondamentale per il difensore. Se lo United può essere abbastanza sicuro della qualificazione per il prossimo anno, l'Everton di Ancelotti deve ancora conquistarla. Non sarà facile dunque, ma ci saranno nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi.