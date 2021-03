De Laurentiis insonne per la felicità: twitta alle 3 di notte

Dopo la vittoria per 2-0 del Napoli all'Olimpico contro la Roma, il presidente De Laurentiis ha voluto complimentarsi con Gattuso e giocatori attraverso un messaggio su Twitter: "Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre".

La doppietta di Mertens ha regalato al Napoli tre punti fondamentali alla rincorsa alla Champions League: la vittoria all'Olimpico ha infatti permesso agli azzurri di staccare proprio la Roma e di raggiungere la quinta posizione a soli due punti dalla zona Champions, occupata da Juve e Atalanta ( con i nerazzurri che hanno giocato una partita in più). Diventa ancora più determinante adesso la sfida da recuperare con i bianconeri. Sulla scia dell'entusiasmo, De Laurentiis ha twittato il suo messaggio di complimenti alle 2.53 di mattina, evidentemente contento per l'impresa dei suoi. Qualche fan ha voluto sottolineare l'ora tarda del messaggio, chiedendosi se il presidente "fosse oltreoceano", o se "avesse il fuso orario di New York". Nulla di tutto ciò, solo tanta euforia.