Con la vittoria contro la Roma, oggi il Napoli ha acceso ogni speranza e, soprattutto, è diventato ancor di più artefice del suo destino





E ora tutto si rimette in gioco, ma De Laurentiis avrà una brutta gatta da pelare. Infatti, come si regolerà adesso con Gattuso? e con i rinnovi, soprattutto quello di Hysaj, cosa farà? quale sarà la sua strategia? Beh, caro ADL, fra non molto dovrai giocare a carte scoperte. Per quanto mi riguarda, non esonerei Gattuso, a differenza di quei giornalai senza vergogna che ne chiedevano l'immediata cacciata e non esiterei a confermare Hysaj, perché non si può perdere uno così a parametro zero. Mi concentrerei sul mercato, portando un esterno sinistro basso di spessore, un centrocampista di qualità sicura e personalità e ancora un altro per dare respiro a Demme. Concentrarsi sul mercato, però, significa agire in tempo e con rapidità. Si spera, perché manca davvero poco a questa squadra per farle scrivere la storia.

Con la vittoria contro la Roma, oggi il Napoli ha acceso ogni speranza e, soprattutto, è diventato ancor di più artefice del suo destino. Non è poco, se si considerano tutte le traversie a cui si è andati incontro. Giocare per mesi senza interi reparti non è da poco, ma qualcuno l'ha volutamente ignorato. Guardiamo il futuro adesso, e guardiamolo con ottimismo.

La partita. Gattuso ripropone la stessa formazione che ha battuto il Milan, fatta eccezione per lo squalificato Di Lorenzo, sostituito magistralmente da Hysaj e il ritorno di Marittiello a sinistra. Nel primo tempo non c'è stata storia: domino azzurro assoluto. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 27° con una stupenda punizione di Ciro. Dopo sette minuti ancora Ciro, servito da Politano, a sua volta servito impeccabilmente da Insigne, trafiggeva la Roma. Per tutto il primo tempo la Roma non ha visto palla. Nel secondo è stata più intraprendente, ma niente di trascendentale. All'Olimpico il Napoli ha vinto con pieno merito per due a zero.

In una partita del genere è difficile trovare i migliori, ma tenterò l'impresa, fermo restando che tutti vanno sopra la sufficienza. Prima di tutto, dico che la chiave tattica è stato ancora una volta Demme, ma non il solo. Hysaj ha annientato Spinazzola e Fabian ha impresso la sua classe a centrocampo. Il migliore, a mio avviso, è stato Zielinski, autentico top player. Ecco, il Napoli ha il suo top player, ma non è il solo. K2 lo è. Fabian, Lozano e Insigne sono ad un passo per raggiungerlo. Qualche piccolo accorgimento e anche ADL entrerà nella storia, dipende da ciò che vorrà fare al mercato. Grandiosa anche la prova di Hysaj. A Gattuso do 10.

Testa ora al Crotone e palla ad ADL: è tempo di assoluta chiarezza.