Ammonito durante Napoli-Roma, era diffidato e verrà squalificato per una giornata





Cronaca21 Marzo 2021TuttoNapoliAmmonito durante Napoli-Roma, era diffidato e verrà squalificato per una giornata Kalidou Koulibaly è stato ammonito al 78' di Roma-Napoli, gara vinta 2-0 dagli azzurri. Il difensore senegale era diffidato e quindi salterà il prossimo impegno in campionato al Maradona contro il Crotone, match in programma dopo la sosta il 3 aprile a quattro giorni da Juventus-Napoli.



