Gli azzurri in treno a Roma

Cronaca20 Marzo 2021Corriere dello SportSolo cinque tifosi ad attendere la squadra, per via della zona rossa Vigilia di Roma-Napoli, big match di fondamentale importanza per la lotta al quarto posto. Questa sera alle 19.10 (con leggero ritardo) gli azzurri di Rino Gattuso sono arrivati nella Capitale con un treno che li ha portati a Termini. Solo cinque tifosi ad attendere la squadra, per via della zona rossa: questi hanno incitato la squadra (soprattuto Lozano) all'uscita della stazione comunque blindata per garantire la massima sicurezza ai giocatori e lo staff partenopeo