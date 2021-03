I convocati per la trasferta a Roma

Cronaca 20 Marzo 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Ci sono anche Manolas e Lozano





Cronaca20 Marzo 2021Corriere dello SportCi sono anche Manolas e Lozano Buone notizie per Gattuso in vista della partita contro la Roma: tornano tra i convocati Lozano e Manolas. Il difensore greco ha saltato la partita contro il Milan ed è ora pronto per la partita contro il suo passato (ha giocato in giallorosso dal 2014 fino al 2019 con l'approdo proprio al Napoli). Per l'attaccante messicano invece si tratta di un ritorno dopo più di un mese di assenza. La sua ultima partita è stata il 13 febbraio contro la Juventus, poi un infortunio alla coscia l'ha costretto a saltare 5 partite.



Di seguito ecco la lista completa dei convocati da Gattuso per la partita all'Olimpico:



PORTIERI: Meret, Ospina, Contini



DIFENSORI: Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Zedadka, Costanzo



CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko



ATTACCANTI: Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi