Roma-Napoli: i precedenti

È la 74esima edizione in casa giallorossa





Questo il bilancio dei 73 precedenti a Roma: 33 vittorie Roma, 28 pareggi, 12 successi Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:



31 marzo 2019 Roma - Napoli 1-4



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:



28 aprile 2012 Roma – Napoli 2-2



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:



2 novembre 2019 Roma – Napoli 2-1