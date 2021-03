Il ritorno di Sarri? I bookmakers ci credono

Sembrava impensabile fino a qualche settimana fa, ma il cambio di rotta di De Laurentiis ha stravolto le carte in tavola. Il ritorno di Maurizio Sarri agli azzurri scalda i betting analyst, complici i contatti intensificati con la società e le indiscrezioni crescenti nell'ambiente partenopeo. Fortissimo l'"endorsement" dei quotisti Snai, per i quali il Napoli è favorito nella scommessa sulla prossima squadra dell'allenatore: dal 7,50 di un mese fa, come riferisce Agipronews, gli azzurri si giocano ora a 2,50 e staccano la Roma, prima scelta fino alla settimana scorsa ma adesso a quota 7,50. Offerta identica per la Fiorentina, che pure ha messo gli occhi sul tecnico, mentre le altre opzioni sembrano al momento impraticabili: l'Inter e il bis alla Juventus sono a 15,00, il ritorno in Premier con l'Arsenal pagherebbe 25,00.