Cronaca17 Marzo 2021SkyIl messicano è tornato a svolgere l'intera seduta d'allenamento insieme ai compagni per la prima volta dopo l'infortunio Archiviata la vittoria a San Siro contro il Milan nell'ultimo turno, il Napoli si concentra su un altro fondamentale match in ottica qualificazione alla prossima Champions League: gli azzurri faranno infatti visita alla Roma, domenica con fischio d'inizio alle ore 20.45. Può sorridere Gattuso, che in vista del match dell'Olimpico recupera Hirving Lozano. L'attaccante messicano è tornato infatti a svolgere l'intera seduta d'allenamento insieme ai propri compagni per la prima volta dall'infortunio muscolare alla coscia che lo tiene ai box ormai da un mese.



Rientra anche Kostas Manolas, anche lui a riposo nell'ultimo match contro il Milan a causa di un affaticamento. A riposo invece per l'allenamento del mercoledì Stanislav Lobotka, rimasto a casa per un attacco di tonsillite. Nei prossimi allenamenti, Gattuso cercherà di capire meglio le condizioni fisiche di Lozano dopo un mese di stop per un suo eventuale impiego dal primo minuto nel big match dell'Olimpico.



