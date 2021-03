Voci dal Forum: Proteste e pianti



I tre punti presi contro il Milan hanno un peso enorme, a tal punto, non ho paura di essere smentito, che possono valere un campionato e, nello specifico, la zona champions. Il Napoli, oggi, è artefice del suo destino, e scusate se è poco. La nota stonata per quanto riguarda oggi, sono le proteste, meglio il pianto milanista, per la mancata concessione, a parer loro, di un calcio di rigore sul finire, sarebbe stato il diciassettesimo in loro favore, un'enormità. A mio modo di vedere, non c'è stato nessun fallo e ciò ha confermato l'arbitro dopo aver esaminato il VAR. Punto. Di cosa discutiamo? Semmai c'era un rosso ad Hernandez per entrata, ai limiti del codice penale su Osimhen. Ha più il Napoli da lamentarsi, ammesso che voglia farlo, che il Milan. Lasciamo perdere. Il Napoli al Meazza contro il Milan ha vinto meritatamente e non perché il Milan fosse stanco e avesse delle assenze, era combinato così pure contro il Verona e il Manchester United, ma semplicemente per una ragione: quello visto al Meazza non era certamente il Napoli di qualche settimana fa. Punto ancora. C'è ancora una protesta da prendere in considerazione, ma non del Milan, bensì della Roma, avvenuta in settimana, per l'ulteriore posticipo di Juve-Napoli. Mancanza assoluta di classe e memoria corta da parte della dirigenza romana. A parte il fatto che la Roma, se fossimo stati in un Paese serio, avrebbe dovuto portare i libri in tribunale già da qualche anno, ma quante volte sono stati fatti favori alla Roma? Mi si creda, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Si spieghi ai nuovi proprietari americani della squadra capitolina che spesso il silenzio è d'oro e che il Napoli non ha ricevuto nessun favore. E tant'è!

La partita. Gattuso riporta Maksi al centro della difesa con K2 e sulla sinistra si affida ad Hysaj. Per il resto, stessa formazione vista contro il Bologna. Dico subito che la chiave della partita è stato Demme, che è stato molto più accorto tatticamente, limitando al necessario le sue sgroppate in avanti e consentendo, in tal modo, al Napoli di rimanere spesso corto. Ciò ha causato più di un fastidio al Milan, che non trovando spazi, specie sulle corsie laterali, è rimasto quasi sempre impantanato. Al 49° il goal che ha deciso la partita. Zielinski trova libero Politano sulla destra. Quest'ultimo si invola e, una volta entrato in area, di destro e con un tiro sporco fa secco Donnarumma.

Milan - Napoli 0 - 1.

I singoli. Niente di trascendentale. Sicuro Ospina. Ottimi i due esterni bassi. Maksi, finalmente una buona prova. K2 concentratissimo, quindi insuperabile. Demme, più che prezioso. Fabian, in continuo crescendo. Politano ha fatto la sua miglior partita. Mertens ancora deludente. È ancora colpa della caviglia, o della condizione? Non credo. Zielinski ha dimostrato che pochi hanno la sua classe. Se rimane acceso, giocherà per traguardi inimmaginabili. Osimhen diventerà fortissimo, accetto scommesse. Insigne non a caso l'ho lasciato per ultimo. Sono stato spesso duro con lui, ma non ho niente contro di lui. Da tempo sta offrendo buone prove, ma oggi l'attendevo particolarmente. Non mi ha deluso, offrendo una prova intelligente e gagliarda. Devo dire che se continua così, diventerà il mio capitano. Gattuso, che dire...peccato vada via...e ho detto tutto!