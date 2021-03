Tonali: "Il Napoli ci ha concesso pochi spazi"

Interviste 14 Marzo 2021



"In partita volevamo fare delle cose ma uscivano delle altre perché loro erano ben messi in campo"





Al termine di Milan-Napoli, Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata dai rossoneri: "Persa un'occasione? Non è stata la partita che avevamo preparato. In partita volevamo fare delle cose ma uscivano delle altre perché loro erano ben messi in campo. C'erano pochi spazi e abbiamo fatto tanta confusione in campo secondo me. Ci hanno fatto gol alla prima grande occasione loro. Non c'è timore ora, dobbiamo mettere un punto e ricominciare da capo. Il campionato è ancora lungo e noi ci siamo: non bisogna mollare ora.



Secondo me sono partito con difficoltà maggiori. Sono partito leggermente indietro, ma sapevo che non era facile questo percorso ma sto crescendo pian piano. La strada che sto seguendo adesso è quella giusta. Devo cercare di crescere partita dopo partita mantenendo costanza, cosa fondamentale per un giocatore.



Studiamo molto in settimana le situazioni che poi dobbiamo eseguire in campo, come le palle inattive. Quando non c'è Calhanoglu in campo le tiro io e cerco di calciarle nel miglior modo possibile”.



