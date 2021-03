Il Napoli resta in silenzio anche dopo la vittoria a San Siro

Interviste14 Marzo 2021TMWIl tecnico Gennaro Gattuso non si presenta per le interviste post partita Prosegue il silenzio stampa in casa Napoli, nonostante il successo odierno contro il Milan a San Siro. Per questo, spiega Sky Sport, il tecnico Gennaro Gattuso non si presenterà per le interviste post partita.