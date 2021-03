Milan-Napoli: le probabili formazioni

Domani sera alle ore 20.45 il Napoli andrà di scena a San Siro contro il Milan in una partita fondamentale per la rincorsa alla Champions League degli azzurri e per le speranze di titolo dei rossoneri. Tante le assenze da una parte e dall'altra, con Pioli e Gattuso che in alcune zone del campo hanno entrambe le scelte obbligate.



QUI MILAN - Buona notizie per Stefano Pioli, che recupera per questa sfida sia Theo Hernandez che Calhanoglu, che dovrebbero essere regolarmente in campo. Insieme al francese ci saranno Dalot, Kjaer ed uno tra Romagnoli e Tomori a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo spazio ai muscoli ed alla qualità di Kessie e di Tonali, con Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers che andranno a formare il terzetto di fantasisti alle spalle di Rafael Leao. L'ex Lille, però, è in ballottaggio con Ante Rebic, non al top e che può riposare in vista del ritorno con il Manchester United.



QUI NAPOLI - Torna l'emergenza in difesa per Rino Gattuso, che oltre a Ghoulam dovrà fare a meno anche di Rrahmani e Manolas, infortunati dell'ultima ora. Toccherà, dunque, ancora una volta a Maksimovic ed a Koulibaly proteggere Ospina, favorito su Meret, insieme a Di Lorenzo ed a Mario Rui, che agiranno larghi sulle corsie per completare il quartetto arretrato. Gli interni di centrocampo saranno ancora Fabian Ruiz e Zielinski, che come al solito andrà a galleggiare anche sulla trequarti. Vivo il ballottaggio, per il ruolo di vertice basso, tra Demme e Bakayoko, così come quello tra Osimhen e Mertens per l'attacco. Nessun dubbio, invece, per le due ali, che saranno ovviamente Lorenzo Insigne e Matteo Politano.



Probabili formazioni Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Rafael Leao.



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme/Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen/Mertens, Insigne.