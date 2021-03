I convocati azzurri per la trasferta a Milano

Rrahmani è out dalla trasferta del Napoli domani col Milan. Il difensore si è fermato ieri in allenamento e oggi gli esami diagnostici alla clinica Pineta Grande hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Rrahmani, informa il club azzurro, sarà rivalutato tra 10 giorni. Resta a Napoli anche Manolas che oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo.



I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38)