Il Napoli tornato ad allenarsi a Castelvolturno in vista del big match di domenica sera con il Milan a San Siro





Lozano in parte in gruppo

Per il Napoli, sul fronte dei singoli, arrivano buone notizie da Hirving Lozano: l'attaccante messicano, prima di svolgere le terapie e il suo lavoro personalizzato, sceso in campo con i compagni per la prima parte della seduta. Per quanto riguarda Andrea Petagna, invece, solo terapie e lavoro personalizzato in palestra.



