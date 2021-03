Voci dal Forum: Mai dire mai

Il Napoli fa sua la partita con il Bologna, ma molte ombre rimangono bene in vista all'orizzonte. Ora la squadra azzurra è attesa da un trittico di partite davvero impegnativo, da far tremare vene e polsi, ma sinceramente la squadra vista oggi, almeno per quanto mi riguarda, non dà molto spazio alle speranze. Ad ogni modo, come si dice, mai dire mai. In una settimana dovrebbe succedere che si trovi gioco e condizione atletica, soprattutto in alcuni che sembrano l'ombra, vedi Mertens, dei campioni o buoni giocatori che furono. Ecco, dovrebbe succedere un miracolo, ma io credo poco ai miracoli.

Per quanto riguarda la partita, Gattuso ha riproposto ancora una volta questa inutile e dannosa alternanza fra i portieri. Oggi ha riproposto ancora una volta Ospina e il colombiano, per riconoscenza, ha riaperto una partita che sembrava chiusa. Con questa fissa della costruzione dal basso, ha passato in malo modo la palla a un marcatissimo Demme, che non ha potuto controllare come avrebbe voluto. Gli avversari ne hanno approfittato e hanno riaperto la partita. Menomale che un Insigne particolarmente in vena oggi, senza dubbio il migliore in campo, ha rimesso le cose a posto, altrimenti erano guai. C'è stato il ritorno di K2 e l'ho visto bene amalgamato con Rrahmani. I due centrali non ci hanno dato quei patemi d'animo vissuti soprattutto con Maksi, ma direi anche con Manolas, che più che un giocatore di calcio, mi sembra un ospedale ambulante. Altro pessimo acquisto pagato a peso d'oro. Sulla sinistra Ghoulam, ma l'algerino, particolarmente sfortunato, credo si sia stirato. Demme a centrocampo con Fabian e, a tal proposito, ci si augura di non vedere mai più Bakayoko, neanche in tribuna. Speditelo in Inghilterra con biglietto di solo andata! Un bidone pazzesco! In avanti Politano, Ciro, Insigne supportati da Zielinski.

Il primo tempo è stato accettabile e il Napoli l'ha chiuso in vantaggio di un goal. Marcatore, Insigne. Nel secondo tempo, dopo un po' Osimhen è entrato al posto di uno spento Mertens, il quale mi sembra più che altro un lavativo, piuttosto che un giocatore di calcio. Proprio il nigeriano, su servizio di Insigne, raddoppia. Poi il pasticcio di Ospina e il secondo goal di Insigne che chiude definitivamente la partita.

Con questa vittoria, la zona champions si avvicina, ma se si vuole continuare a credere nell'area champions, occorre un altro Napoli. La squadra vista oggi, a mio modo di vedere, contro Juve e Milan non ha speranze e poche contro la Roma. C'è una settimana di tempo, ma occorre un miracolo. I miracoli non esistono? Mai dire mai.