Mihajlovic: "Noi abbiamo giocato, loro segnato"

Interviste 7 Marzo 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Una sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo, almeno nelle dimensioni del risultato"





Interviste7 Marzo 2021Gazzetta dello Sport"Una sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo, almeno nelle dimensioni del risultato" "Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. Ci siamo fatti tre gol da soli". Sinisa Mihajlovic è più dispiaciuto che arrabbiato dopo la sconfitta per 3-1 a Napoli. Una sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo, almeno nelle dimensioni del risultato. Il Bologna ha giocato una buona partita in fase offensiva, mentre poteva fare meglio in occasione dei gol di Insigne e Osimhen.



RISULTATO BUGIARDO— E' stata sfortunata, la squadra emiliana, soprattutto nei momenti cruciali del match. "Abbiamo giocato meglio di loro, ci sono stati annullati due gol e abbiamo anche colpito un palo. Il 3-1 è bugiardo, non meritavamo di perdere. Loro sono stati più bravi di noi a segnare. Abbiamo subito gol su errori individuali di calciatori esperti. Adesso non ci resta che preparare la prossima partita: se giocheremo come stasera, avremo buone possibilità di vincere". Il rendimento del Bologna fuori casa non è soddisfacente, ma Sinisa precisa: "Dobbiamo salvarci. Potevamo fare meglio, ma anche peggio, visti i numerosi infortuni che abbiamo. Facciamo il massimo, oggi non posso dire nulla ai ragazzi. Abbiamo dimostrato di poter vincere contro chiunque, abbiamo un'identità precisa e puntiamo a fare sempre la partita".



IL PROBLEMA DEL GOL— A Mihajlovic servirebbe qualcuno che la buttasse dentro con maggiore costanza. Barrow, per esempio, è fermo a 5 gol. "Ha le potenzialità per fare 20 reti a stagione, dipenderà molto da lui - dice Sinisa -. Per me è un attaccante esterno ma stiamo lavorando per adattarlo a prima punta. Ha degli alti e bassi". C'è spazio, infine, per una riflessione sui pochi gol da calcio di punizione: "Serve passione. In dodici anni da allenatore non c'è mai stato un calciatore che ha chiesto di restare a lavorare sui calci piazzati dopo l'allenamento. Devo chiederlo sempre io, se vogliono rimanere per battere qualche punizione...".



"Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. Ci siamo fatti tre gol da soli". Sinisa Mihajlovic è più dispiaciuto che arrabbiato dopo la sconfitta per 3-1 a Napoli. Una sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo, almeno nelle dimensioni del risultato. Il Bologna ha giocato una buona partita in fase offensiva, mentre poteva fare meglio in occasione dei gol di Insigne e Osimhen.RISULTATO BUGIARDO— E' stata sfortunata, la squadra emiliana, soprattutto nei momenti cruciali del match. "Abbiamo giocato meglio di loro, ci sono stati annullati due gol e abbiamo anche colpito un palo. Il 3-1 è bugiardo, non meritavamo di perdere. Loro sono stati più bravi di noi a segnare. Abbiamo subito gol su errori individuali di calciatori esperti. Adesso non ci resta che preparare la prossima partita: se giocheremo come stasera, avremo buone possibilità di vincere". Il rendimento del Bologna fuori casa non è soddisfacente, ma Sinisa precisa: "Dobbiamo salvarci. Potevamo fare meglio, ma anche peggio, visti i numerosi infortuni che abbiamo. Facciamo il massimo, oggi non posso dire nulla ai ragazzi. Abbiamo dimostrato di poter vincere contro chiunque, abbiamo un'identità precisa e puntiamo a fare sempre la partita".IL PROBLEMA DEL GOL— A Mihajlovic servirebbe qualcuno che la buttasse dentro con maggiore costanza. Barrow, per esempio, è fermo a 5 gol. "Ha le potenzialità per fare 20 reti a stagione, dipenderà molto da lui - dice Sinisa -. Per me è un attaccante esterno ma stiamo lavorando per adattarlo a prima punta. Ha degli alti e bassi". C'è spazio, infine, per una riflessione sui pochi gol da calcio di punizione: "Serve passione. In dodici anni da allenatore non c'è mai stato un calciatore che ha chiesto di restare a lavorare sui calci piazzati dopo l'allenamento. Devo chiederlo sempre io, se vogliono rimanere per battere qualche punizione...".