Tanta sfortuna per Ghoulam

Cronaca 7 Marzo 2021 Fonte: Il Mattino



È uscito dal campo al 20° minuto del match contro il Bologna per un problema al ginocchio sinistro





Cronaca7 Marzo 2021Il MattinoÈ uscito dal campo al 20° minuto del match contro il Bologna per un problema al ginocchio sinistro Ghoulam ha dovuto lasciare il campo al 20° minuto del match di questa sera contro il Bologna. In un primo momento si era temuto per un guaio muscolare, ma il problema dell'azzurro riguarda il ginocchio sinistro.

Come riportato dal club attraverso i canali ufficiali, Ghoulam ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, non quello già operato due volte dall'esterno sinistro tra il 2017 e il 2018. Domani il calciatore si sottoporrà ad esami presso Villa Stuart a Roma per capire la reale incidenza dell'infortunio e i tempi di recupero per il rientro in campo.



Ghoulam ha dovuto lasciare il campo al 20° minuto del match di questa sera contro il Bologna. In un primo momento si era temuto per un guaio muscolare, ma il problema dell'azzurro riguarda il ginocchio sinistro.Come riportato dal club attraverso i canali ufficiali, Ghoulam ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, non quello già operato due volte dall'esterno sinistro tra il 2017 e il 2018. Domani il calciatore si sottoporrà ad esami presso Villa Stuart a Roma per capire la reale incidenza dell'infortunio e i tempi di recupero per il rientro in campo.