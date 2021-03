Rohr: "Osimhen sta bene, fisicamente e mentalmente"



Interviste 5 Marzo 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Gattuso è un buon allenatore e Victor mi ha detto che si fida molto di lui e di ciò che gli sta insegnando"





Interviste5 Marzo 2021Corriere dello Sport"Gattuso è un buon allenatore e Victor mi ha detto che si fida molto di lui e di ciò che gli sta insegnando"

Victor Osimhen è tornato a disposizione di Gattuso, ci sarà anche lui per la sfida di domenica sera che vedrà il Napoli contro il Bologna allo stadio Maradona. Il nigeriano ha ricevuto l'ok dal neurologo del club, dopo che l'elettroencefalogramma di stamattina ha dato esito negativo. Dell'ex Lille ha parlato il ct tedesco della Nigeria, Gernot Rohr, in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli: “Stagione sfortunata per Victor finora. L'ho sentito in queste ore e mi ha detto che sta bene, fisicamente e mentalmente. È pronto per rientrare in campo con il Napoli e anche con la Nazionale”.



Ct Nigeria su Osimhen

Il commissario tecnico delle Super Aquile ha parlato del modo in cui utilizza il ragazzo in Nazionale: “Victor può giocare come punta centrale nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. Sono i due sistemi di gioco che usiamo. È un calciatore in pianta stabile nella Nigeria già da 5 anni. Il suo spirito di sacrificio è un esempio per tutti”. Poi riguardo il suo adattamento al Napoli: “Il Napoli è una ottima squadra, ma è stato sfortunato in questa stagione. Gattuso è un buon allenatore e Victor mi ha detto che si fida molto di lui e di ciò che gli sta insegnando. Credo possa ottenere risultati già in questa stagione”. C'è tempo anche per un momento amarcord: “Ho giocato contro Maradona a Napoli con il Bordeaux in Coppa Uefa. Non l'ho marcato direttamente ma ricordo che quel Napoli era una squadra fortissima, una delle più forti in quel momento storico e meritò di vincere la Coppa quell'anno”.