Rabbia Insigne, il Napoli fa chiarezza con un comunicato

Solo molto nervosismo per il 3-3 con il Sassuolo





Nessun contrasto nel Napoli tra Lorenzo Insigne, il tecnico Gattuso e i compagni di squadra, ma soltanto molto nervosismo per il 3-3 con il Sassuolo, maturato grazie a un rigore per gli emiliani al 95' dopo che lo stesso Insigne, poco prima, aveva portato gli azzurri in vantaggio. Il club partenopeo dice la sua con un comunicato ufficiale sui social: "In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c'è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita", si legge sull'account Twitter del Napoli.