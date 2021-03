Pisacane: "Nessun diverbio tra Gattuso e Insigne"

Interviste 4 Marzo 2021 Fonte: Napoli Magazine



"Lorenzo ha semplicemente sfogato la sua rabbia per il pareggio subito in extremis contro un tabellone"





Interviste4 Marzo 2021Napoli Magazine"Lorenzo ha semplicemente sfogato la sua rabbia per il pareggio subito in extremis contro un tabellone" Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com”: “Il pari del Napoli col Sassuolo? La rabbia di Lorenzo a fine gara, dopo averla recuperata con un assist ed un gol, la considero più che normale. Ci tengo a precisare che non ha avuto alcun diverbio con Gattuso, ha semplicemente sfogato la sua rabbia per il pareggio subito in extremis contro un tabellone. Non c'è stata alcuna imprecazione verso qualcuno, nè avrebbe detto “squadra di m...” come fantasiosamente ricostruito da alcuni. Lorenzo è il primo tifoso del Napoli, da capitano vorrebbe vincere tutte le partite, è normale. L'obiettivo Champions? Ogni partita sarà importante, di sicuro con la squadra lotterà fino all'ultima giornata di campionato. Sono orgoglioso di essere l'agente di un capitano così”.