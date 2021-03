Ufficiale, Juve-Napoli si giocherà il 17 marzo

Cronaca3 Marzo 2021Corriere dello SportPer la squadra di Gattuso il delicato match a Torino si inserisce tra altre due trasferte complicate La partita tra Juve e Napoli inizialmente in programma il 4 ottobre 2020 si giocherà il 17 marzo alle 18.45, ora è ufficiale. Ad annunciarlo è la Lega Serie A: "Si comunica che la gara di Serie A Tim Juventus - Napoli, valevole per la 3a giornata di andata e non disputata in data 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18.45".

Con la scelta del 17 marzo vengono dunque confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Per la squadra di Gattuso il delicato match a Torino si inserisce tra altre due trasferte complicate, quella contro il Milan a San Siro del 14 marzo e la successiva con la Roma all'Olimpico del 21. Per la Juve, invece, l'incontro si incastra tra la sfida con il Cagliari in Sardegna e quella all'Allianz Stadium contro il Benevento.