Della partita con il Sassuolo non parlerò dell'arbitro, mi limito solo a dire che per il Napoli, grazie soprattutto al suo presidente, che non ha peso nel palazzo che conta, sono una dannosissima calamità.

Il Napoli con il pareggio odierno mantiene intatte, a mio modo di vedere, le possibilità per il quarto posto. Sarà decisiva la partita da recuperare con la Juve e la doppia trasferta a Roma e Milano. Fra quindici giorni sarà chiaro il destino del Napoli. Checché se ne dica, almeno per mio conto, il Napoli visto oggi apre la porta alla speranza e forse qualcosa in più, a patto che si evitino certe ingenuità e che si eliminino dall'area di rigore autentici flagelli, vedi Maksi, che sono più dannosi di uno sciame di cavallette in un campo di grano. Per quanto mi riguarda, il pareggio odierno, meglio la perdita dei due punti ha un solo nome: K2. È costata cara la leggerezza di K2 contro il Benevento. Con lui in campo molto probabilmente sarebbe stato un altro risultato. Manolas, poi, ha giocato solo gli ultimi minuti, ma sono bastati al greco per regalare il pareggio al Sassuolo, causato da un inutile duo fallo in area. A onor del vero, a tempo abbondantemente scaduto, ma molto probabilmente l'arbitro aveva perso l'orologio, o gli si era fermato. Appena battuto il rigore, subito fischiata la fine. L'orologio era stato ritrovato, o aveva ripreso a funzionare.

La partita. Rispetto alla partita con il Benevento, Gattuso sceglie Maksi centrale, scelta obbligata; Hysaj al posto di Ghoulam, scelta che rispetto ma non capisco e Demme al posto di Baka. Il Napoli pare ben disposto. Nulla di eccezionale, ma voglia di vendere cara la pelle. Va però inopinatamente sotto. Su un cross in area, Maksi di testa devia nella propria porta, trafiggendo l'incolpevole Meret. Il Napoli reagisce e trova il pareggio con Zielinski, ma al 46° l'arbitro decide di pun i re col rigore un intervento in area di Hysaj. Mi sembra eccessivo e il Sassuolo ne approfitta, riportandosi in vantaggio. Il tempo si chiude con il Sassuolo in vantaggio immeritatamente.

Devono tempo. La prima azione pericolosa è del Napoli. Insigne s'invola sulla sinistra e semina il panico. Alla sua sinistra Hysaj è libero di ricevere e concludere in rete, ma il talrn tu o di Fratte decide di mettersi in proprio e ignora il compagno smarcatissimo. Si accentra e il conseguente ti fu o kamb in sce la luna. Errore di presunzione, egoismo e immaturità. Mi spiace, ma è così. Da quel momento il Napoli si disunisce e il Sassuolo ha buon gioco, prendendoci a pallonate. Una prima volta la traversa, poi il palo ci salvano. Il Napoli, scampato i pericoli si rinfranca. Politano a velocità supersonica corre verso la porta avversaria. Entra in area e viene letteralmente abbattuto da un avversario. È rigore grande non quanto una casa, ma una montagna. L'arbitro non vede. Il Napoli non si di dunisce. Entra finalmente Ghoulam per Hysaj: è tutta un'altra storia, un'altra musica. Il Napoli perviene al meritato pareggio con Di Lorenzo su bell'azione fi Insigne. Al 90° rigore per il Napoli per atterramento in area di Di Lorenzo. Trasforma Insigne. L'arbitro concede tre minuti di recupero. Al 94° rigore per il Sassuolo. Trasforma Caputo. Il tempo, però, al momento del fallo era scaduto da oltre trenta secondi. Inconcepibile!

