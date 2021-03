De Zerbi: "Meritavamo di vincere noi"

Cronaca3 Marzo 2021Repubblica"Ma di fronte c'era una squadra con grandi campioni, che sono in grado di spostare le partite da soli" Ci teneva a fare risultato nel giorno della sua centesima panchina in Serie A con il Sassuolo, e seppur in maniera ormai quasi insperata, Roberto De Zerbi esce con un punto dallo scoppiettante match contro il Napoli. Ma il pari sta stretto al tecnico neroverde, che nel post-partita non nasconde la sua amarezza: "Per quello che ho visto in campo, secondo me meritavamo di vincere. Certo quando affronti una grande squadra come il Napoli non puoi permetterti certi errori, ma siamo stati coraggiosi e abbiamo espresso una qualità di gioco migliore e mi dà fastidio prendere un solo punto", spiega De Zerbi a Dazn.



"Quante parolacce sui rigori..."

L'allenatore racconta anche come ha vissuto il finale thriller: "Cosa ho pensato sui rigori? Parolacce, tante parolacce (ride, ndr). Sul 2-2 sento qualche responsabilità perché forse avrei dovuto cambiare Muldur che non era al meglio ed è stato beffato da Insigne. Sul rigore per il Napoli, Haraslin è stato troppo ingordo: bastava temporeggiare. Spero che sia solo un problema di giovane età per alcuni dei miei ragazzi, non vorrei fosse mancanza di personalità e di coraggio. C'è ancora da lavorare".



"Per l'Europa non è finita"

De Zerbi analizza anche la classifica della sua squadra e le ambizioni europee, che sarebbero state più concrete in caso di vittoria sul Napoli. "Le sette squadre che ci precedono in classifica hanno tutto in più di noi, che dobbiamo comunque provare a fare il massimo. Con un filotto di vittorie potremmo riavvicinarci e giocarci ancora qualcosa in questa stagione".



"Futuro? Qui sto benissimo"

Prima della sfida con il Napoli, l'ad del Sassuolo Carnevali ha speso parole al miele per De Zerbi, augurandosi di averlo ancora sulla panchina a lungo. "Io mi trovo benissimo qui - sottolinea il tecnico - , siamo in linea con la dirigenza sui programmi. Mi tengo stretta questa panchina, un giorno la mia strada e quella del Sassuolo prenderanno direzioni diverse ma per adesso mi ritengo fortunato ad essere qui".





