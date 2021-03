Caputo: "Non meritavamo di perdere"

Interviste3 Marzo 2021Repubblica"Sul 2-1 per noi abbiamo colpito due legni. Siamo stati bravi a non mollare nonostante il gol subito al 90'" Intervistato da Dazn a pochi secondi dal rigore del decisivo 3-3, Francesco Caputo non ha nemmeno avuto il tempo di smaltire l'adrenalina e spiega con quale stato d'animo si era presentato dagli 11 metri a tempo ormai scaduto. "In questi momenti serve la cattiveria: è andata bene. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione - ha sottolineato il centravanti neroverde - e non meritavamo di perdere, sul 2-1 per noi abbiamo colpito due legni. Siamo stati bravi a non mollare nonostante il gol subito al 90' e siamo riusciti a riprenderla".