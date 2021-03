Sassuolo-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca3 Marzo 2021CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenator dopo il pareggio al Mapei Stadium

Meret 5,5 - Respinge di piede un destro di Berardi, era sulla traiettoria della punizione prima che venisse deviata da Maksimovic: poteva chiamarsela a gran voce, quella palla. Blocca in due tempi il tiro di Defrel, ma è fortunato perchè il rimbalzo non lo punisce dopo una respinta mediocre. Ci mette i pugni su Djuricic, sul rigore finale movimento così così.



Di Lorenzo 6 - Defrel chiede un rigore su un body-check alla mezz'ora, temporeggia troppo nell'affrontare Rogerio nell'azione che porterà al rigore del 2-1: l'esitazione è decisiva. Al 60' non recupera in tempo su Caputo, Meret ci mette una pezza. Poi però si fa trovare pronto per il pareggio, e si guadagna il fallo del 2-3. Poi è schizofrenico come tutto il Napoli, facendosi saltare inizialmente nell'ultima azione del 3-3 - che non è assolutamente colpa sua.



Rrahmani 6 - Si prende cura di Caputo, che prova a tirarlo fuori dalla linea di reparto. A differenza del compagno di reparto, non ci sono errori particolari: nel secondo tempo respinge col corpo un sinistro di Berardi.



Maksimovic 5 - In uscita dal basso se commette errori tecnici regala palla inutilmente, tocca la punizione di Berardi e mette fuori causa Meret. Sull'azione del penalty Di Lorenzo e Politano lo disorientano, e lui rimane a troppi metri da Djuricic. Muldur dopo un'ora gli va via con facilità. (Dall'85' Manolas 4 - Davanti ad un errore del genere cosa si può dire? Imbarazzante)



Hysaj 5 - Deve prendersi cura di Berardi dal suo lato, dopo un quarto d'ora si spinge in avanti ed il Napoli prende contropiede. In fase di spinta non può dare molto, nella sua area frittatone notevole e rigore causato. Berardi e Caputo nella ripresa colpiscono due traverse ed erano marcati da lui. (Dal 73' Ghoulam SV)



Fabian 5 - Gattuso gli chiede di pressare molto alto per evitare le fughe di Djuricic, che al 10' gli va via. Non è rapido, non è reattivo e se tira incrocia il piede di un difensore. Si divora il 2-3 dopo un regalo della difesa avversaria.



Demme 5,5 - Rientra dopo quattro partite di stop, ed è in una posizione fondamentale per arginare le imbucate centrali: quando Caputo vince il contrasto, al 15', il Sassuolo va in porta. Astuto il movimento nell'azione del pari, serve un assist a Zielinski. Poi cala anche lui, con tanto di ammonizione perchè l'avversario lo lascia alle spalle. (Dal 73' Bakayoko SV - Perde il pallone che porterà al pareggio)



Zielinski 6 - Gattuso lo vorrebbe molto più al centro del gioco, alle sue spalle lascia sempre qualche spazio di troppo. Ma fronte alla porta è letale col sinistro del pari, nella ripresa dopo un po' di letargo sostiene l'azione a sinistra. (Dall'85' Lobotka SV)



Politano 5,5 - Ex della serata, entra nell'azione corale che porta al pareggio ma anche in quella del 2-1, quando perde la ripartenza di Rogerio. Al tiro non è preciso, tiene in campo la palla al 57' e serve Mertens.



Mertens 5 - Detta la profondità a Di Lorenzo all'8', ne trae un corner. Uno sprazzo ad inizio ripresa, un pallone per Maksimovic e poi basta. (Dal 67' Elmas 5,5 - Tocca tre palloni in tutto)



Insigne 7 - L'assenza di Ghoulam lo priva di un appoggio sul lato sinistro, ma rientra lo stesso al 21' con un buon destro: era l'antipasto di un gol incredibile fermato dal fuorigioco. Senza compagni che lo accompagnano, deve farsi 60 metri di corsa ma non è poco lucido a fine azione: l'esempio è il 2-2. Si prende carico delle responsabilità, e nello stadio in cui aveva sbagliato in Supercoppa segna quello che sarebbe stato il penalty più importante della stagione azzurra - ed il lancio a Di Lorenzo era suo.



Gattuso 5,5 - Non convince la scelta di Hysaj, viene a mancare un appoggio in fase di possesso: il Sassuolo prende possesso del pallone, i suoi provano a negare le verticalizzazioni e a chiudere gli spazi centrali. Arrivano un paio di conclusioni in solitaria di Insigne, poi la piccola reazione dopo lo sfortunato autogol di Maksimovic: l'azione del pari arriva dopo una serie di tocchi da parte di molti azzurri. Manca però il pressing alto per evitare che il Sassuolo possa arrivare in area di rigore anche per vie centrali, e De Zerbi ne approfitta in più di una occasione. Per metà secondo tempo non inquadra mai lo specchio, tira fuori un Mertens non brillante ma deve ringraziare Insigne per l'invenzione del pari e del pallone del sorpasso. Vista la disponibilità all'errore dei difensori del Sassuolo nella costruzione da dietro, avrebbe dovuto osare maggiormente con il pressing evitando di lasciare campo agli avversari. Oggi era importante il risultato, avrebbe ripagato di un paio di prestazioni in cui si era dominato e non si era concretizzato. Invece la cretinata di un ragazzo d'esperienza come Manolas complica la rincorsa alla Champions.

(claudio russo)