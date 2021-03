De Laurentiis parla con l'arbitro prima di Sassuolo-Napoli

Curioso siparietto nel prepartita di Sassuolo-Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, presente al Mapei Stadium, ha mostrato alla terna arbitrale la maglietta verde di Meret chiedendo il permesso di far giocare il portiere del Napoli con quella casacca. Il verde fosforescente non si confonde con quello scuro del Sassuolo e per questo il permesso è stato accordato.Il motivo - secondo quanto riportato da Dazn - sarebbe scaramantico. La maglia da trasferta del portiere del Napoli in realtà è quella dorata, mentre la verde è quella casalinga. Con quella dorata però, Meret non ha ottenuto grandi risultati, e quindi De Laurentiis ha pensato che cambiare divisa potesse in qualche modo portare fortuna.