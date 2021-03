Sassuolo-Napoli: arbitra Marini

Cronaca1 Marzo 2021SSC Napoli╚ la prima direzione per il fischietto romano con gli azzurri in campo in Serie A SarÓ l'arbitro Marini di Roma a dirigere Sassuolo-Napoli.



Assistenti: Ranghetti-Prenna. IV Uomo: Maggioni. VAR: Mazzoleni-Paganessi



╚ la prima direzione di Marini con il Napoli in Serie A.



